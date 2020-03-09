بسبب “كورونا”.. تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا

هاجر لصفر – صحافية متدربة

قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم، رسميا، تأجيل كل المباريات المقررة شهري مارس الجاري، ويونيو المقبل، والتي تدخل ضمن تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لأجل غير مسمى بسبب مخافة تفشي فيروس “كورونا”.

وكشف الاتحاد الدولي للعبة، عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين، أنه بعد التشاور مع الاتحادات الأسيوية الأعضاء، والاتحاد الأسيوي لكرة القدم، وافق الجهاز الوصي على تسيير شؤون الكرة عالميا على مقترح تأجيل التصفيات الآسيوية للنسخة المقبلة لكأس العالم، المزمع تنظيمها بقطر.

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وشدد المصدر ذاته على كون “فيفا” والاتحاد الآسيوي سيواصلان تقييم الوضع لمعرفة إذا ما كان يتوجب إجراء تعديلات على جدول التصفيات من أجل ضمان سلامة وصحة المواطنين.

وسبق للإتحاد الآسيوي لكرة القدم أن خاطب كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء حول القرار الذي تم اتخاذه بسبب الأوضاع الصحية الراهنة، والتي تُصعب من عملية التنقل بين البلدان، مما يعيق عملية استضافة وتنظيم المباريات مخافة تفشي فيروس كورونا.