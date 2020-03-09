“كورونا” يهدد مباراة برشلونة ونابولي في “التشامبيوزليغ”

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن حكومة كتالونيا تدرس مقترح خوض مباراة برشلونة ونابولي، الأربعاء 18 مارس، بدون جمهور خوفا من انتشار فيروس كورونا في التجمعات الرياضية.

وأوضحت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن الحكومة الكتلانية لا ترغب في ولوج الجماهير إلى ملعب “الكامب نو” كإجراء وقائي للحد من إمكانية انتشار الفيروس.

وشدد المصدر ذاته على كون التوجه نحو منع الجماهير من متابعة مباراة برشلونة ونابولي لم يأخذ بعد طابع الرسمية، استنادا إلى تصريح جيرارد فيغوراس، الكاتب العام للقطاع الرياضي بالحكومة الكتالونية.

وتابع المسؤول ذاته “لم يتم بعد اتخاذ أي قرار، سنتحدث مع برشلونة، وسنعقد اجتماعا اليوم الاثنين أو يوم غد الثلاثاء، نابولي ليست ضمن المناطق التي تعرف تفشي الفيروس، وهو ما لا يمنع من كون إيطاليا من بين الدول التي تعاني من “كورونا”.