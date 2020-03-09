كفر مندا: العليا ترفض استئناف علي زيدان بشأن الانتخابات المحلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدم به علي خضر زيدان في القضية المتعلقة بالطعن بنزاهة الانتخابات للمجلس المحلي في كفر مندا.

وأوصت المحكمة بتقديم قضية جديدة وفق "مسار حرز الله" بعد أن أوصت النيابة العامة بتقديم 11 لائحة اتهام ضد المتورطين في قضايا تتعلق بنزاهة الانتخابات.

وكان المرشح لرئاسة مجلس كفر مندا المحلي، علي خضر زيدان، قد قدم استئنافًا للمحكمة العليا يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر 2019 ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا، الذي أصدرته يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ورفضت بموجبه استئناف زيدان، الذي طعن فيه بنتائج الانتخابات المحلية التي جرت يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وطلب زيدان من المحكمة العليا منحه حق الاستئناف على قرار المحكمة المركزية في حيفا بشأن نتائج الانتخابات المحلية التي أفرزت فوز مؤنس عبد الحليم برئاسة المجلس المحلي بفارق 26 صوتا، يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.