عكا: تصريح مدع ضد شاب بالتورط في جريمة قتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الإثنين، تصريح مدع ضد الشاب هلال الحلو (25 عاما) من سكان مدينة عكا، على خلفية تورطه في جريمة قتل.
ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام في وقت لاحق ضد الحلو، بتهمة تورطه بجريمة قتل فتى ومحاولة قتل آخر على خلفية خلاف بين "أصحاب سوابق".
وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2020 إذ وقعت جريمة إطلاق نار في شارع "فايتسمان" بنهريا، ما أسفر عن مقتل فتى يهودي (17 عاما) عن طريق الخطأ وإصابة آخر عربي بجروح خطيرة آنذاك.
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