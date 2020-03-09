كورونا: مصابون تواجدوا في يركا وقرب باقة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، أسماء الأماكن والمواقع التي تواجد فيها عشرات المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 39 مصابا فيما بلغ عدد الذين أدخلوا إلى حجر صحي عشرات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد، لغاية الآن.

ويُستدل من معطيات الوزارة أن حالة 33 مصابا وصفت بأنها طفيفة، فيما وصفت حالة سائق الحافلة من القدس بأنها خطيرة، وحالة أحد المصابين متوسطة، وشُفي أربعة منهم.

وأفيد، صباح اليوم، أن عاملا في سفارة إسرائيل باليونان الذي كان على متن طائرة مع مجموعة أصيب ونقل العدوى زوجته وابنته. وأغلقت السفارة أبوابها، اليوم، بهدف تعقيمها وإجراء فحوصات وتحقيقات من أجل معرفة مع من التقى الموظف قبل إصابته بالفيروس. كما جرى الإعلان عن إسرائيلي أصيب بفيروس كورونا وهو مقيم في أثينا.

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الأماكن التي تواجد فيها بعض المصابين:

المريضة رقم 32 في الأربعينيات من العمر من وسط البلاد، سافرت إلى برشلونة يوم 27 شباط/ فبراير الماضي بطائرة العال وهي في حجر صحي منذ يوم 5 آذار/ مارس وعادت من برشلونة منذ يوم 1 آذار/ مارس وتواجدت في أماكن يلزم كل من كان فيها الدخول لحجر صحي، يوم 2 آذار/ مارس تواجدت في "سوبر ألونيت" محطة وقود دور ألون في شارع 6 لاتجاه الشمال قرب مفرق باقة الغربية بين الساعات بين الساعات 10:30 – 11:00، وفي كرميئيل شارع أنكور رقم 82 بين الساعات 11:30 – 12:30، وفي قرية يركا بسوبر ماركت مركازا بين الساعات 12:30 – 13:30، وفي مطعم بورغر آند ستيكس بمركز بيغ بيركا بين الساعات14:30-13:30 . وفي صندوق اقتراع 97 بشارع كابلان 42 في مدينة بيتح تكفا بين الساعات 19:30 – 19:35. وتواجدت يوم 3 – 5 آذار في مكان عملها وبيتها.

المريضة رقم 33، مواطنة في الخمسينيات من عمرها من وسط البلاد، مصابة بفيروس كورونا، تواجدت يوم 2 آذار/ مارس الجاري في "سوبر ألونيت" محطة وقود دور ألون في شارع 6 لاتجاه الشمال قرب مفرق باقة الغربية بين الساعات 10:30 – 11:00، وفي كرميئيل شارع أنكور رقم 82 بين الساعات 11:30 – 12:30، وفي قرية يركا بسوبر ماركت مركازا بين الساعات 12:30 – 13:30، وفي مطعم بورغر آند ستيكس بمركز بيغ بيركا بين الساعات14:30-13:30 .

المريض رقم 34، مواطن في الستينيات من عمره من وسط البلاد، يتواجد في حجر صحي بمنزله منذ يوم 7 آذار/ مارس الجاري، تواجد في أماكن يلزم كل من كان فيها الدخول لحجر صحي، إذ تواجد يوم 2 آذار/ مارس الجاري في "سوبر ألونيت" محطة وقود دور ألون في شارع 6 لاتجاه الشمال قرب مفرق باقة الغربية بين الساعات 10:30 – 11:00، وفي كرميئيل شارع أنكور رقم 82 بين الساعات 11:30 – 12:30، وفي قرية يركا بسوبر ماركت مركازا بين الساعات 12:30 – 13:30، وفي مطعم بورغر آند ستيكس بمركز بيغ بيركا بين الساعات14:30-13:30.