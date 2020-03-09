الناصرة: 14 من مُعلّمي مدرسة راهبات السالزيان يخضعون للحجر الصحي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وزارة التربية والتعليم، في بيان مُقتضب نشرته بعد ظهر اليوم الإثنين، إن 14 من مُعلمي مدرسة السلزيان في مدينة الناصرة، قد بدأوا اليوم بحجر صحي سيمتد لـ14 يومًا، بعد أن تواجدوا في بيت ساحور بمنطقة بيت لحم التي أُعلِن عن عدة إصابات بفيروس كورونا المستجد فيها.

وكانت بلدية الناصرة ومدرسة السلزيان في المدينة، قد أصدرتا بيانا مقتضبا أكدتا فيه أن المعلمين والمعلمات الذين تواجدوا في بيت ساحور بمنطقة بيت لحم، دخلوا الى العزل الصحي حسب تعليمات وزارة الصحة لمدة خمسة أيام.

وذكر البيان أنه "تمّ استبدالهم بطواقم معلمين حتى عودتهم من العزل"، مؤكدًا استمرار "الدراسة في مدرسة السلزيان كالمعتاد (...) ويرجى من الأهل إعادة أبنائهم الى مقاعد الدراسة ابتداءً من صباح غد الثلاثاء".

وجاء في البيان أن هذه الخطوة قد أتت "بعد المشاورة والتنسيق من مديرة مدرسة السلزيان، المربية ريتا حداد، وبين رئيس بلدية الناصرة، السيد علي سلام".

وطالب سلام "من أهالي الطلاب وأهل الناصرة جميعا عدم الهلع والدخول إلى حيز الرعب ذلك أن الأمور مسيطر عليها"، موضحا أن "البلدية تتابع خطوة بخطوة كل المستجدات في ما يتعلق بموضوع الكورونا وتسعى على مدار الساعة إيجاد الحلول و تذليل الصعوبات".

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وكان عدد من أهالي طلاب المدرسة قد أعربوا ، اليوم الإثنين، عن غضبهم الشديد مما وصفوه بأنه تصرف غير مسؤول، من قبل 6 معلمات كن قد عدن إلى المدرسة مباشرة بعد عودتهن من مدينة بيت لحم دون الدخول في حجر منزلي.

وقال بعض أهالي الطلاب لـ"عرب 48" إنهم سيترددون في إرسال أبنائهن إلى المدرسة غدا وفي الأيام المقبلة نظرا لهذا التصرف غير المسؤول الذي قد يعرض سلامة أبنائهم للخطر، حسبما قالوا.

ولا زال الأهالي يتدفقون إلى المدرسة وعلامات الغضب والتذمر والاحتجاج ظاهرة على وجوههم، ورفض بعضهم التحدث عن الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة تفرض العزل المنزلي لمدة أسبوغين على العائدين من بيت لحم ودول عديدة حول العالم.