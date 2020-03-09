كورونا: 25 إصابة في بيت لحم وتسجيل أول حالة في طولكرم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم، لترتفع حصيلة الإصابة بالفيروس إلى 25، كما سجلت أول إصابة بالفيروس في مدينة طولكرم، فيما بدأت دائرة الأوقاف بتعقيم كافة المساجد ومرافقها في مختلف المحافظات في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الحكومة في السلطة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في بيت لحم ارتفع إلى 20 بعد تسجيل إصابة جديدة.

اشتيه: نبحث إغلاق المعابر مع الأردن ونتوقع زيادة الإصابات بكورونا

وقال رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية إن "هناك تنسيق مع الأردن لإغلاق الجسور قريبا، وهذا تنبيه مسبق، لمن هو مضطر للعودة للوطن أو الخروج".

وأضاف اشتية "هناك مستشفى جديد في بيت لحم معد بشكل كامل للتعامل مع الحالات وأصبح جاهزا الآن".

وأعلن اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم، ما يرفع الإصابات إلى 20، مشيرا إلى أنه يجري فحص 137 عينة جديدة، متوقعا زيادة الإصابات مع مرور الوقت.

بيت لحم خالية من السياح الأجانب

وفي سياق الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في بيت لحم، قال محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، إن الساعات القليلة ستشهد مغادرة 70 سائحا إلى بلدانهم، وبذلك ستصبح بيت لحم خالية من السياح من كل فنادق المدينة.

وأوضح المحافظ حميد أن حركة المواطنين شبه متوقفة في بيت لحم، فيما تنتشر حواجز أمنية في عدة نقاط لمنع الحركة إلا للضرورة القصوى، حيث تم تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية وإغلاق جميع المساجد والكنائس والمتنزهات ووقف كافة الأنشطة في المحافظة.

وبين أن هناك ما لا يقل عن 2000 مواطن يجب أن يكونوا في الحجر الصحي المنزلي، محذرا أصحاب العمل أن يستقبلوا أي شخص من المحجورين بيتيا والأشخاص أنفسهم المبلغين بالحجر الخروج من أماكن الحجر.

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تعقيم المساجد في محافظات الضفة

وفي سياق الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، اليوم الاثنين، إن الوزارة باشرت بعملية تعقيم كافة المساجد والمرافق التابعة لها بمختلف المحافظات، كإجراء وقائي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أبو الرب في بيان صحافي، أنه تم التعميم على جميع مديريات الأوقاف بمختلف المحافظات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للبدء بتعقيم كافة المساجد، إضافة إلى انتداب أطباء من الصحة للحديث عن الفيروس في درس الجمعة بالمساجد المركزية.

فتوى للشيخ صبري تحرم احتكار المستلزمات الطبية والمواد الغذائية

وأصدر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري، فتوى شرعية تحرك احتكار المستلزمات الطبية، قائلا إن "الاحتكار حرام شرعا، والمحتكر شجع وأناني".

وأضاف الشيخ صبري "لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض أصحاب الصيدليات وبعض التجار والمسوّقين من النفوس المريضة قد أخذوا باحتواء كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات والأقنعة الطبية بهدف الاحتكار والتحكم بالأسعار ورفعها مستغلين حاجة الناس اليها بسبب انتشار وباء ومرض الكورونا في عدد من بلاد العالم".

وتابع في الفتوى "ومثل ذلك بالنسبة لبعض تجار المواد الغذائية ... ألم يعلم المحتكر بأنه يكون آثما، فعلى المواطنين أن يتراحموا فيما بينهم، وأن لا يلجئوا إلى الاحتكار وبخاصة ونحن نواجه وباء معديا وهو الكورونا، وعليه فإنه يحرم شرعا احتكار المواد المتعلقة بالمستلزمات الطبية، كما يحرم احتكار المواد الغذائية".

طوباس: إغلاق المقاهي والنوادي الرياضية

وأصدر محافظ طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الإثنين، قرارا بإغلاق كافة المقاهي والنوادي والصالات الرياضية في محافظة طوباس، كإجراء احترازي ووقائي من تفشي فيروس المستجد.

وكان محافظ طوباس أصدر خلال الفترة الأخيرة عدة قرارات احترازية للحد من تفشي الفيروس.