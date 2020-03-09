مستشار سابق لأردوغان يؤكد أن تركيا تتجه بسرعة للفوضى

الإثنين 9 مارس 2020

أكد آيدن أونال، المستشار السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إغلاق موقع "أوضه تي في"، واعتقال صحفيين به، يجر تركيا بسرعة نحو الفوضى، وذلك وفق ما ذكر موقع العين الإخبارية .



وحجبت السلطات التركية الموقع الإخباري "أوضه تي في"، واعتقلت رئيس تحريره باريش باهليفان، بعد أيام من اعتقال مدير الموقع باريش تارك أوغلو، والكاتبة الصحفية هوليا قيلينتش، نجلة رئيس ولاية مانسيا عن حزب الشعب الجمهوري، بيكتاش قيلينتش، بسبب نشر خبر مقتل رجل مخابرات تركي في ليبيا.

وجاء هذا رغم أن الموقع لم يفصح عن هوية رجل المخابرات التركي، كما أنه قبل نشر الخبر، أفصح البرلمان في مؤتمر صحفي عن اسم ولقب عنصر المخابرات، ووظيفته، وكيف تم قتله.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح والجنود والمرتزقة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

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ومؤخرا، اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأول مرة بوجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وكبّد الجيش الليبي تركيا والمرتزقة السوريين جملة من الخسائر المتلاحقة ردا على جرائمهم في ليبيا وخرقهم المتواصل لوقف إطلاق النار من بينها مقتل 16 عسكريا تركيا من المستشارين الذين أرسلتهم أنقرة وأكثر من 100 مرتزق سوري وإصابة آخرين.

إضافة إلى إسقاط وتدمير عشرات المدرعات والطائرات التركية المسيرة، حسبما كشف العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية".

وجراء حالة الغضب الشعبي التي تسود البلاد من توريط الجيش في مناطق نزاع عدة، تتوالى عمليات اعتقال الصحفيين والكتاب واحدا تلو الآخر للتكتيم على المعلومات.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها لعام 2019، أن تركيا تحتل المركز الثاني عالميا في قائمة الدول الأكثر اعتقالا