اليمن...إجتماع برئاسة الخنبشي يناقش خطة صيانة طرقات عدن وتحديد مواعيد تحرك الشاحنات

الإثنين 9 مارس 2020

ناقش إجتماع عقد اليوم في العاصمة عدن، برئاسة نائب رئيس الوزراء، الدكتور، سالم الخنبشي، خطة صيانة الطرقات في العاصمة عدن والتي أعدها صندوق صيانة الطرق .



وضم الإجتماع عدد من المسؤولين في وزارة الأشغال العامة والطرق وصندوق صيانة الطرق والهيئة العامة للنقل البري و هيئة الموانئ اليمنية ونقابة النقل وشرطة السير بعدن، وحضره محافظ عدن أحمد سالم ربيع، ونائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد أحمد ثابت، ووكيل محافظة عدن خالد الجعيملاني، ووكيل مساعد قطاع النقل وليد الساحمي، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، .

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وتطرق الإجتماع إلى الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات ذات العلاقة والمتعلقة بوضع آلية مناسبة لحركة الشاحنات والناقلات للبضائع في طرقات المحافظة و إجراء الوزن المحوري والفحص الدوري لكافة الشاحنات والناقلات التي تنقل البضائع من والى محافظة عدن.

وشدد الاجتماع على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية والتفاعل الجيد مع الجهود المبذولة للمحافظة على الطرقات في حالتها السليمة بعد أعمال الصيانة عليها واتخاذ التدابير المناسبة لمنع خروج الشاحنات والناقلات إلا بعد أن يتم إجراء الوزن المحوري لها وكذا القيام بالفحص الدوري لتلك الشاحنات للتصريح لها من قبل شرطة السير بالمحافظة.

وتم في الاجتماع الاتفاق على إعداد مذكرة للجهات ذات العلاقة لتحديد مواعيد دخول وخروج الشاحنات من والى الميناء وذلك بحسب المحضر السابق الموقع بين تلك الجهات وكذا تحديد حمولات الشاحنات بالتنسيق بين نقابة النقل وهيئة الموانئ