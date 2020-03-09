شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. إجتماع نقابي يناقش توحيد الحقوق المدنية للمتقاعدين والموظفين والان مع التفاصيل

الإثنين 9 مارس 2020 ناقش إجتماع عقد اليوم في العاصمة عدن وضم الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين والنقابة العامة للمصارف والتجارة والتأمينات والأعمال المالية توحيد الحقوق المدنية للمتقاعدين والموظفين .

وفي الإجتماع إستعرضت رئيسة النقابة العامة للمصارف والتجارة والتأمينات والأعمال المالية، ميرفت محمد علي، مهام النقابة وأهمية الربط بين النقابة العامة للمصارف والتجارة و التأمينات والأعمال المالية والجمعية العامة للممتقاعدين المدنيين Advertisements فيما أكد رئيس الجمعية العامة للمتقاعدين هشام الصوفي أهمية توحيد الحقوق المدنية للمتقاعدين والموظفين لأن مايعانيه المتقاعدين المدنيين اليوم من نهب لحقوقهم سيعانيه موظفي اليوم وغدا"، مستعرضا اهم أهداف الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين . واتفق المجتمعون على أن تتوحد الجهود بين الجمعية العامه للمتقاعدين المدنيين والنقابة في شد أزر البعض وذلك من خلال الوقوف جنبا لجنب لتحقيق أهداف الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين والنقابة العامة للمصارف والتجارة. والتأمينات والأعمال المالية

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