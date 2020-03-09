- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إقتصادي يتوقع أن يضرب كورونا الإقتصاد اليمني والان مع التفاصيل
الإثنين 9 مارس 2020
توقع خبير إقتصادي أن يضرب فيروس كورونا المستجد، توقعات نمو الإقتصاد اليمني في العام الجاري .
وقال الصحفي الإقتصادي، فاروق الكمالي، في تغريدة له بتويتر، "يعتمد اقتصاد اليمن، على صادرات النفط وتعد الصين أكبر مشتر للخام اليمني" .
واضاف "ومع تراجع الطلب الصيني على النفط وانخفاض الأسعار عالميا ستتأثر عائدات الحكومة ويزيد عجز الموازنة التي اعتمدت سعر النفط ب 50 دولاراً للبرميل" .
وتفشى وباء كورونا في معظم دول العالم بعد تسجيله أول مرة في مدينة ووهان الصينية .
كانت هذه تفاصيل خبر خبير إقتصادي يتوقع أن يضرب كورونا الإقتصاد اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.