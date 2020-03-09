خبير إقتصادي يتوقع أن يضرب كورونا الإقتصاد اليمني

الإثنين 9 مارس 2020

توقع خبير إقتصادي أن يضرب فيروس كورونا المستجد، توقعات نمو الإقتصاد اليمني في العام الجاري .



وقال الصحفي الإقتصادي، فاروق الكمالي، في تغريدة له بتويتر، "يعتمد اقتصاد اليمن، على صادرات النفط وتعد الصين أكبر مشتر للخام اليمني" .

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واضاف "ومع تراجع الطلب الصيني على النفط وانخفاض الأسعار عالميا ستتأثر عائدات الحكومة ويزيد عجز الموازنة التي اعتمدت سعر النفط ب 50 دولاراً للبرميل" .

وتفشى وباء كورونا في معظم دول العالم بعد تسجيله أول مرة في مدينة ووهان الصينية .