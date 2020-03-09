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خبير إقتصادي يتوقع أن يضرب كورونا الإقتصاد اليمني

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 9 مارس 2020

توقع خبير إقتصادي أن يضرب فيروس كورونا المستجد، توقعات نمو الإقتصاد اليمني في العام الجاري .

 

وقال الصحفي الإقتصادي، فاروق الكمالي، في تغريدة له بتويتر، "يعتمد اقتصاد اليمن، على صادرات النفط وتعد الصين أكبر مشتر للخام اليمني" .

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واضاف "ومع تراجع الطلب الصيني على النفط وانخفاض الأسعار عالميا ستتأثر عائدات الحكومة ويزيد عجز الموازنة التي اعتمدت سعر النفط ب 50 دولاراً للبرميل" .

 

وتفشى وباء كورونا في معظم دول العالم بعد تسجيله أول مرة في مدينة ووهان الصينية .

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