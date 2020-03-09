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شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حضرمي ينجو من محاولة اغتيال في وادي حضرموت والان مع التفاصيل
الإثنين 9 مارس 2020
نجا القيادي في مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء عارف بن علي جابر من محاولة اغتيال فاشلة في وادي حضرموت.
واطلق مسلحون مجهولون النار مغرب اليوم على سيارة يستقبلها الاستاذ عارف بن علي جابر في مفرق خشامر مديرية القطن أدت لإصابة مرافق بن علي جابر لإصابة وصفت بالمتوسطة.
حيث تشهد مدن وادي حضرموت انفلات امني ووعود من محافظ حضرموت بالقضاء على الأنفلات الأمني بعد لقائه بالسلطات في وادي حضرموت.
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