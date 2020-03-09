شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يصل إلى باريس ويلتقي ماكرون والان مع التفاصيل

الإثنين 9 مارس 2020 أكد مصدر عسكري ليبي وصول القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية.

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