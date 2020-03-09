- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين محاولة اغتيال حمدوك وتدعو لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل
الإثنين 9 مارس 2020
أدانت مصر محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مؤكدة أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أعرب فيه المتحدث باسمها أحمد حافظ عن "ارتياح بلاده لفشل المحاولة الآثمة ونجاة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك".
وفي وقت سابق الإثنين، نجا حمدوك من محاول اغتيال فاشلة عبر تفجير سيارة مفخخة لدى مرور موكبه أسفل كوبري "كوبر" شمال شرقي العاصمة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيانه، أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والقضاء عليه.
وتولى حمدوك رئاسة الوزراء، في أغسطس الماضي بقرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
وبات حمدوك أول رئيس لوزراء السودان بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تدين محاولة اغتيال حمدوك وتدعو لمكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.