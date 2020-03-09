"إيجاد" تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

الإثنين 9 مارس 2020

أدانت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد"، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الخرطوم ضد الأعمال الإرهابية



وتعرض موكب رئيس الوزراء السوداني، صباح الإثنين، لهجوم إرهابي بسيارة مفخخة في منطقة كوبر بالخرطوم بحري.

وأعرب السكرتير التنفيذي للهيئة ورقنه جبيهو، عن ارتياحه لنجاة حمدوك، داعيا إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري وسريع من أجل تقديم مرتكبي الجريمة للعدالة.

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ولفت البيان إلى أن الحادث "يسعى إلى تعطيل المكاسب الديمقراطية، لكن مصالح الشعب السوداني وتطلعاته سوف تتغلب على جميع الأعمال الإرهابية".

ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام باستمرار الحوار السياسي المفتوح والشامل باعتباره هو "السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والسلام والرخاء على المدى الطويل".

وطالبت "إيجاد" المجتمع الدولي بالوقوف مع شعب وحكومة السودان من خلال تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والمادي المطلوب خلال هذه الفترة الانتقالية لضمان إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار بهذا البلد.

وإيجاد، منظمة شبه إقليمية تأسست عام 1999، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم دول القرن الأفريقي: جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وجنوب السودان وأوغندا.