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شكرا لقرائتكم خبر عن 7478 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل
الإثنين 9 مارس 2020
أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، الإثنين، أنَّ البلاد سجلت 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى 7478.
ويضاف العدد الأحدث للمصابين إلى 69 حالة تمَّ تسجيلها في وقت سابق اليوم، لكن المعدل يظهر تباطؤ الزيادة إلى أدنى مستوى في 11 يوماً.
في السياق، قال وزير الصحة النيجيري أوساجي إيهانير على "تويتر"، الإثنين، إن بلاده أكدت ثاني حالة إصابة بالفيروس.
وكانت الحالة الأولى لرجل إيطالي سافر إلى ولاية أوجون في جنوب غرب نيجيريا.
وقال إيهانير إنَّ الحالة الجديدة هي لشخص في أوجون خالط الحالة الأولى وهو "ضمن 40 شخصاً في العزل يخضعون لمراقبة شديدة وحالته مستقرة".
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