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شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. وزارة الداخلية تنشئ غرفة أزمة لكشف المخطط الإرهابي لاغتيال رئيس الوزراء والان مع التفاصيل
الإثنين 9 مارس 2020
أكدت وزارة الداخلية السودانية، تعرض رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، صباح اليوم (الاثنين) أثناء مروره اسفل جسر كوبر بالخرطوم بحري، إلى عمل ارهابي تمثل في تفجير بالتزامن مع مرور موكبه.
وأضافت في بيان أن التفجير أسفر عن إصابة شرطى مرور في دراجة بخارية في مقدمة الموكب، كما تضررت سيارتين من موكب رئيس الوزراءـ ولم ينجم عن أي اصابات اخرى وان رئيس الوزراء والوفد المرافق له بخير.
ووصفت الداخلية العمل بالدخيل والخطير في تاريخ البلاد الحديث، وشددت انه لن يمردون كشف أبعاده.
وأكد البيان أن الاجهزة الامنية كونت غرفة ازمة لمتابعة القضية وكشف المخطط الارهابي الذي يهدف إلى جر البلاد نحو واقع خطير ومعقد
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