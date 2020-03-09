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شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تفرج عن 70 ألف سجين بسبب المخاوف من انتشار كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 9 مارس 2020
أكد رئيس السلطة القضائية في إيران الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وقال إبراهيم رئيسي لموقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية "الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرا على الأمن في المجتمع".
ولم يحدد رئيسي ما إذا كان سيتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن في وقت لاحق أم لا.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، الإفراج، بشكل مؤقت، عن أكثر من 54 ألف سجين، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وأوضح إسماعيلي، الأسبوع الماضي، أن السماح لآلاف السجناء بالإفراج المؤقت جاء بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مع قيام السجناء بدفع كفالة.
وتابع أن السجناء التي ترتبط جرائمهم باعتبارات أمنية، وتتجاوز مدة عقوبتهم أكثر من 5 سنوات، لن يشملهم القرار.
ولم تتضح شروط الإفراج المؤقت، أو قيمة الكفالة المدفوعة، لكن الإجراء الاستثنائي يكشف حجم الخشية من المرض.
وفي آخر حصيلة رسمية أعلنتها إيران، ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة
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