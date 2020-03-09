الرئيس البرتغالي يعلن فرض حجر صحي على نفسه

الإثنين 9 مارس 2020

لا يعترف بالمسميات والألقاب والمناصب؛ فالكل سواسية أمامه.. هذا هو كورونا، الفيروس القاتل الذي يواصل اختراق جميع الحدود لتسري عدواه في معظم دول المعمورة.



وفي إطار مستجدات الفيروس، أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، فرض حجر صحي على نفسه، وعلق أنشطته العامة محليا وخارجيا لمدة أسبوعين، في إجراء احترازي من كورونا.

وبقراره هذا، يصبح دي سوزا أول رئيس يعزل نفسه على مستوى العالم، جراء الفيروس القاتل.

وعزا دي سوزا قراره غير المسبوق إلى احتكاكه، الأسبوع الماضي، بطلاب مدرسة شمالي البرتغال، أغلقت لاحقا بعدما ظهرت فيها إصابة بالفيروس.

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من جانبها، أوضحت الرئاسة البرتغالية، في بيان لها، أن "التلميذ الذي نقل إلى المستشفى فصله لم يشارك في هذا اللقاء" مع الرئيس.

كما أشار البيان إلى أن الرئيس لا يحمل حتى الآن أي أعراض، وأنه سيواصل أنشطته من القصر الرئاسي.

ولفت إلى أن الرئيس قرر التزام توصيات السلطات الصحية لأنه يعتبر أنه ينبغي أن يكون "مثالا يحتذى به".

ومنذ السبت، تشهد البرتغال ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا وخصوصا في شمالها، حيث تجاوز العدد 20 إصابة مؤكدة.

وأعلنت السلطات سلسلة إجراءات وقائية في شمال البلاد على غرار تعليق زيارة المستشفيات والمآوي والسجون وإغلاق مدرسة ومنشآت تابعة لجامعتين.