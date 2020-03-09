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شاهد.. أول صور لرئيس الوزراء السوداني عقب فشل محاولة اغتياله

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 9 مارس 2020

ننشر أول ظهور لرئيس الوزراء، السوادني عبد الله حمدوك، عقب محاولة اغتياله الفاشلة التي جرت صباح اليوم الاثنين.

 

وخرج حمدوك إلى باحة مجلس الوزراء، بعد الاجتماع الطارئ  للمجلس والذي اصدر فيه بيان كشف فيه تفاصيل استهداف موكب رئيس الوزراء بسيارة مفخخة والرصاص الحي.

 

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