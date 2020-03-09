الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوى في 4 سنوات أمام الدولار الأمريكي

المناطق - الرياض

انخفضت قيمة الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي 73 روبل لكل دولار في السوق الدولية اليوم “الاثنين”، وهو أضعف مستوى له منذ مارس 2016، وفقا لبيانات التداول.

وتراجع الروبل مقابل اليورو إلى ما يقرب من 83 روبل لكل يورو، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير 2016.

وجاء انخفاض قيمة الروبل في أعقاب انخفاض حاد في أسعار النفط بعد أن فشلت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من المنتجين الرئيسيين، في الاتفاق على مزيد من خفض في الإنتاج بهدف تحقيق استقرار الأسعار، خلال المحادثات التي جرت في فيينا يوم الجمعة.

وتعتمد روسيا بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تسعى لتقليل الاعتماد على صناعات الطاقة، لكنها تحتاج إلى وقت للقيام بذلك.