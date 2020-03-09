شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في إندونيسيا إلى 19 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الاثنين تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 19 حالة. وقال المتحدث الحكومي أحمد يوريانتو إن اثنين من المصابين من الأجانب. وأضاف أن حالة جميع المصابين مستقرة.

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