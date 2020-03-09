شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أدانت مصر محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح اليوم بالخرطوم. وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في بيان اليوم، عن ارتياح مصر لفشل المحاولة الآثمة ونجاة حمدوك، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والقضاء عليه.

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