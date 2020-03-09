- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حجر منزلي للمرأة في المكسيك والأرجنتين.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد والذي يتم تحت شعار "يوم بدوننا" إلى إظهار شكل الحياة العامة إذا اختفت مشاركة النساء من المجتمع.
والاحتجاج في المكسيك مدفوع بزيادة حادة في اختفاء النساء وجرائم القتل التي تستهدفهن.
وتظهر إحصاءات حكومية أن معدل جرائم قتل النساء زاد بنسبة 137 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية بينما رفعت أعمال العنف بين العصابات عدد جرائم القتل في البلاد لمستويات قياسية. وتبقى أغلب قضايا الجرائم العنيفة دون حل.
ونزلت النساء للشوارع أمس الأحد بأعداد غير مسبوقة في أنحاء أمريكا اللاتينية تزامنا مع يوم المرأة العالمي وطالبن باتخاذ إجراءات لمكافحة العنف.
كانت هذه تفاصيل خبر حجر منزلي للمرأة في المكسيك والأرجنتين.. ماذا حدث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.