شكرا لقرائتكم خبر عن حجر منزلي للمرأة في المكسيك والأرجنتين.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

التزمت ملايين النساء منازلهن اليوم الاثنين في المكسيك والأرجنتين بعيدا عن المكاتب والمدارس والشركات في تصعيد لاحتجاجات تاريخية ضد العنف الموجه ضد النساء والذي شهد مشاركة مئات الآلاف في مسيرات أمس الأحد.

ويهدف الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد والذي يتم تحت شعار "يوم بدوننا" إلى إظهار شكل الحياة العامة إذا اختفت مشاركة النساء من المجتمع.

والاحتجاج في المكسيك مدفوع بزيادة حادة في اختفاء النساء وجرائم القتل التي تستهدفهن.

وتظهر إحصاءات حكومية أن معدل جرائم قتل النساء زاد بنسبة 137 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية بينما رفعت أعمال العنف بين العصابات عدد جرائم القتل في البلاد لمستويات قياسية. وتبقى أغلب قضايا الجرائم العنيفة دون حل.

ونزلت النساء للشوارع أمس الأحد بأعداد غير مسبوقة في أنحاء أمريكا اللاتينية تزامنا مع يوم المرأة العالمي وطالبن باتخاذ إجراءات لمكافحة العنف.