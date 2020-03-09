باباجان حليف أردوغان السابق يقول إنه سيطلق حزبه الجديد يوم الأربعاء

قال نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان خلال مقابلة مع محطة فوكس التلفزيونية يوم الاثنين إنه سيطلق حزبه السياسي الذي طال انتظاره يوم الأربعاء.
وذلك بعد ثمانية أشهر من استقالته من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وكان باباجان قد أعلن في يوليو تموز الماضي استقالته من الحزب بسبب ”خلافات عميقة“ حول توجهات الحزب وتحركه لتأسيس حزب جديد.
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