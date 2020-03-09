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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة السودانية تؤكد على ضرورة تفكيك نظام البشير بعد نجاة حمدوك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قالت الحكومة السودانية إن هناك من يستهدف ثورة الشعب ومكاسبها، وتفكيك ركائز النظام القديم أولوية، في تعليق على محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وأوضحت أن حمدوك يمارس مهامه المعتادة بمكتبه ولم يلحق به أي أذي فيما أصيب أحد أفراد التشريفة بإصابة بسيطة في الكتف إثر سقوطه من الدراجة البخارية.
وأضافت أن "السلطات الأمنية بدأت إجراءاتها للتحقيق في الحادث ومعرفة مرتكبيه".
وأشارت إلى أن "هناك من يستهدف ثورة الشعب السوداني والمكاسب التي حققها بنضالاته ودماء شهدائه، لكننا نؤكد أن إرادة الثورة باقية وأن مسيرتها مستمرة ولن تفقد بوصلتها أبدا" .. وفق “العين“.
وأكدت أن "الإرادة الشعبية ووحدة قوى التغيير هي ضمان استمرار ثورتها وهي الإرادة التي ستجعل الردة مستحيلة".
وتابعت: "لقد استشرف شعبنا فجر عهد جديد وهو قادر على الدفاع عنه بكل غالٍ ونفيس وسيتم التعامل بالحسم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية والتخريبية والمُضي قدما في تنفيذ مهام الثورة وتفكيك ركائز النظام القديم".
وتعرض موكب رئيس الوزراء السوداني، صباح الإثنين، لهجوم إرهابي بمنطقة كوبر بالخرطوم بحري.
وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني عقد اجتماع طارئ بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال حمدوك، بينما دعت قوى الحرية والتغيير إلى الخروج في مسيرات لإظهار وحدة وتلاحم السودانيين.
وفي أول تعليق له، طمأن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك السودانيين عليه، قائلا: "أنا بخير وصحة تامة"، متعهدا باستمراره في مسيرة التغيير.
وأكد حمدوك، في تغريدة على تويتر، أن محاولة اغتياله في الخرطوم لن توقف مسيرة التغيير ولن تكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة.
وتولى حمدوك رئاسة الوزراء يوم 20 أغسطس/آب الماضي بقرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
وبات حمدوك أول رئيس لوزراء السودان بعد عزل الرئيس الإخواني السابق عمر البشير الذي ظل في الحكم لما يزيد على 3 عقود.
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