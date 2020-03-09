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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حفتر يصل إلى باريس ويلتقي ماكرون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكد مصدر عسكري ليبي وصول القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية.
ولم يذكر المصدر أي تفاصيل إضافية، سوى أن قائد الجيش الليبي قد وصل باريس.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" إنه من المتوقع أن يلتقي القائد العام خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان الأخير قد وجه في فبراير (شباط) الماضي دعوة رسمية للقائد العام لزيارة فرنسا.
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