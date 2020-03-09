الإمارات تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت اليوم الاثنين عن 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 59 حالة.



ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات وثلاثة من إيطاليا وشخصين من كل من بنجلادش ونيبال وشخصا من كل من روسيا والهند وسوريا.

Advertisements

وأضافت أن الحالات الأخيرة ”تم اكتشافها في أعقاب تحقيق نشط ومستمر وفحص لأشخاص اتصلوا بمصابين تم تأكيد إصاباتهم سابقًا وتم عزلهم“.

أكدت الوزارة أنه منذ ظهور الوباء في الصين ”لم تدخر سلطات الإمارات أي جهد في مراقبة انتشار الفيروس في البلاد والتعامل معه وفقًا لأعلى المعايير الطبية“.

وحثت الوزارة أفراد الجمهور على ”الالتزام بتدابير الصحة الوقائية والرجوع إلى النصائح المقدمة على موقعها الإلكتروني لمنع انتشار المرض“.