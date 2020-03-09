- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت اليوم الاثنين عن 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 59 حالة.
ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات وثلاثة من إيطاليا وشخصين من كل من بنجلادش ونيبال وشخصا من كل من روسيا والهند وسوريا.
وأضافت أن الحالات الأخيرة ”تم اكتشافها في أعقاب تحقيق نشط ومستمر وفحص لأشخاص اتصلوا بمصابين تم تأكيد إصاباتهم سابقًا وتم عزلهم“.
أكدت الوزارة أنه منذ ظهور الوباء في الصين ”لم تدخر سلطات الإمارات أي جهد في مراقبة انتشار الفيروس في البلاد والتعامل معه وفقًا لأعلى المعايير الطبية“.
وحثت الوزارة أفراد الجمهور على ”الالتزام بتدابير الصحة الوقائية والرجوع إلى النصائح المقدمة على موقعها الإلكتروني لمنع انتشار المرض“.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.