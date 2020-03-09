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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شفاء 4 مصابين بـ«كورونا» فى العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
أعلنت دائرة صحة الكرخ بالعراق، مغادرة أربعة مصابين بفيروس (كورونا) المستجد المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.
وأوضحت الدائرة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد غادروا اليوم المستشفى بعد تماثلهم بالشفاء التام.
وكانت دائرة صحة الكرخ قد أعلنت، أمس الأحد، مغادرة ثلاث حالات مستشفى الفرات بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس (كورونا).
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