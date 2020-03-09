الكويت.. صدور الحكم ضد المغرد عبدالله الصالح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الاثنين، بسجن المغرد عبدالله الصالح، المقيم في بريطانيا، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك عن تهمة إذاعة أخبار كاذبة والعيب في الذات الأميرية والإساءة للقضاء.

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ووصلت أحكام السجن ضد الصالح إلى 41 عامًا على خلفية قضايا تتعلق بالإساءة إلى السعودية والإمارات والبحرين، تم فيها محاكمته في جلسات سابقة، بحسب صحيفة ”الراي“.

ويعد الصالح أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل، من خلال مواضيعه التي يختارها ويثيرها، وهو دكتور في مجال التنمية الاقتصادية ويعرف باسم ”البرونزي“ الكويتي، وكان قد قدم سابقًا طلب لجوء إلى بريطانيا معلنًا عدم عودته إلى الكويت.

ولم يعلق المغرد الكويتي عبر حسابه في موقع ”تويتر“ على الحكم الجديد الصادر بحقه.