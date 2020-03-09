شقيق عماد متعب يكشف طبيعة أزمته الصحية الأخيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

كشف وائل متعب شقيق عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق، عن استقرار الحالة الصحية لنجم منتخب مصر السابق وخروجه من المستشفى، وذلك بعدما قضى 24 ساعة كاملة تحت الملاحظة الطبية.



وأكد وائل متعب في مداخلة تليفزيونية ببرنامج ”الحكاية“ المذاع على فضائية ”MBC مصر“، مع الإعلامي عمرو أديب، قائلًا: ”عماد الحمد لله رجع بيته وبصحة كويسة الحمد لله وخرج من المستشفى“.

وتابع وائل متعب قائلًا: ”ظل تحت الملاحظة 24 ساعة واطمنا عليه وأجرينا كل الفحوصات اللازمة وكل حاجة تمام وطالع على رجليه كويس وبصحة جيدة“.

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واستطرد شقيق كابتن عماد متعب قائلًا: ”كان حد سرب من داخل المستشفى إنها جلطة في المخ ومكنش في أي حاجة من الكلام ده كلها إشاعات“.

وبحسب مصادر مقربة من متعب، فإنه كان يمارس لعبة ”البادل“ وهي لعبة مثل لعبة ”الاسكواش“ برفقة عدد من أصدقائه وبسبب بذله مجهودا في اللعبة تعرض لهبوط تسبب في إغماءة له.

ونوّهت المصادر إلى أنه نُقل إلى المستشفى للاطمئنان عليه وتلقي الرعاية الطبية اللازمة إذ أُجريت له العديد من الفحوصات وتم وضعه تحت المراقبة الطبية لحين تعافيه تماما.

وأكدت المصادر أن عماد متعب لم يصب بجلطة في المخ أو ما شابه كما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.