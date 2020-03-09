شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 أدانت وزارة الخارجية محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، صباح اليوم الإثنين، بالخرطوم.

وأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في بيان صحفي- عن ارتياح مصر لفشل المحاولة الآثمة ونجاة سيادته، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والقضاء عليه.

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