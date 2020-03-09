شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تبدأ إجلاء مواطنيها من مصر بسبب ”كورونا“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 بدأت دولة الكويت إجلاء مواطنيها من مصر، وسط إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.

Advertisements وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود مجموعة من المواطنين الكويتيين أمام مقر تجمعهم لركوب حافلة والتوجه إلى المطار. ولم تكن مصر أولى الدول التي قررت الكويت إجلاء رعاياها منها بسبب انتشار ”كورونا“، فقبل أيام تم إرسال طائرة خاصة إلى إيران لإجلاء المواطنين الكويتيين، وقبلها إلى إيطاليا. وسجلت مصر إصابة 55 شخصا بفيروس كورونا، ووفاة شخص واحد.

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