كوريا الجنوبية تؤجر طائرة لإحضار مواطنيها من إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، عن تشغيل رحلة جوية مستأجرة لإحضار حوالي 80 مواطنًا من إيران هذا الأسبوع، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فيها؛ وسط نقص الأدوية ومعدات الوقاية.



وقال مسئول بوزارة الخارجية الكورية -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- إنه من بين حوالي 220 من الكوريين الجنوبيين المتواجدين في إيران، تقدم حوالي 80 مواطنا بطلبات للحصول على هذه الرحلة، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) في البلاد أكثر من 6500 حالة، مع ما يقرب من 200 حالة وفاة حتى يوم أمس الأحد.

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وأضاف المسئول -الذي لم يكشف عن هويته: "نجري الاستعدادات دون مشكلة، مثل حصر عدد من يريدون ركوب الطائرة وترتيب الطائرة، كما تدرس سول تشغيل رحلة طيران من دولة ثالثة؛ لنقل المواطنين إلى دولة قريبة من إيران، مثل الإمارات العربية المتحدة أو قطر، حيث تنقلهم طائرة كورية إلى بلادهم"، مشيرا إلى أن من يحملون الجنسية المزدوجة سيسمح لهم أيضا برحلة الطيران المعنية.

وأكد أنه سيتم إرسال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عند الوصول إلى أماكن إقامة مؤقتة، حيث سيبقون لمدة يومين لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه في حال ظهور نتائج سلبية عليهم، سيُطلب منهم عزل أنفسهم في منازلهم.

ونظرًا لأن إيران تعاني من نقص في الأدوية والمعدات الطبية والسلع الأخرى بسبب فرض عقوبات دولية، فإن سول تدرس كيفية تأمين سلامة مواطنيها في البلاد.