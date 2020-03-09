- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد أول ظهور لحمدوك بعد محاولة اغتياله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
نشرت مواقع محلية صورة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قالت إنها داخل مكتبه بعد محاولة اغتياله، صباح اليوم الاثنين.
وحضر حمدوك اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع والأمن السوداني، في القصر الرئاسي بالخرطوم، حضره رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو.
وتعرض رئيس الوزراء السوداني، لمحاولة اغتيال عبر تفجير سيارة مفخخة بالتزامن مع مرور موكبه، تحت جسر القوات المسلحة ”كوبر“ لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أول ظهور لحمدوك بعد محاولة اغتياله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.