شاهد أول ظهور لحمدوك بعد محاولة اغتياله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

نشرت مواقع محلية صورة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قالت إنها داخل مكتبه بعد محاولة اغتياله، صباح اليوم الاثنين.



وحضر حمدوك اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع والأمن السوداني، في القصر الرئاسي بالخرطوم، حضره رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو.

وتعرض رئيس الوزراء السوداني، لمحاولة اغتيال عبر تفجير سيارة مفخخة بالتزامن مع مرور موكبه، تحت جسر القوات المسلحة ”كوبر“ لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.