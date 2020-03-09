شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. أول صور لرئيس الوزراء السوداني عقب فشل محاولة اغتياله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ننشر أول ظهور لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عقب محاولة اغتياله الفاشلة التي جرت صباح اليوم الاثنين.



وخرج حمدوك إلى باحة مجلس الوزراء، بعد الاجتماع الطارئ للمجلس والذي اصدر فيه بيان كشف فيه تفاصيل استهداف موكب رئيس الوزراء بسيارة مفخخة والرصاص الحي.

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