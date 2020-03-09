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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تعلن عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 237 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
أعلنت إيران، اليوم الإثنين، عن 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 237.
وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أعلن عن إغلاق جميع المدارس والجامعات حتى 20 مارس، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتأجيل امتحانات القبول في الجامعات في عموم البلاد، وذلك في إطار احتواء انتشاره.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، إن "نقص لوازم الوقاية من الفيروس في المستشفيات الإيرانية يُعقد جهود احتواء تفشيه في مدن البلاد.. الوضع لم يعد سهلًا، والحد من تفشيه في البلاد صعب لكنه ليس مستحيلًا".
وكشف عن قلق الأطباء والممرضين في المستشفيات الإيرانية من انعدام الكميات اللازمة من التجهيزات، والإمدادات، وأجهزة التهوية والمساعدة على التنفس، والأكسجين.
وأشار إلى أن زيادة عدد الإصابات والوفيات، وإن بدت أمرًا سيئًا للغاية، إلا أنها تعكس مقاربة أكثر حزمًا في مجالي المراقبة والكشف، موضحًا أن "الأمور تبدو دائمًا وكأنها تتجه للأسوأ قبل أن تتحسن".
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