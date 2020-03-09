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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. وفاة البرلماني محمد جمني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
توفي البرلماني الإيراني محمد رضا راه جمني، بفيروس كورونا، يوم الإثنين، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية إصابة رئيس منظمة الأزمات بالفيروس المميت.
وأفادت وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، بأن النائب البرلماني ورئيس حزب الوحدة والتعاون الوطني، محمد رضا راه جمني، توفي يوم الاثنين نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
وأكدت الوكالة ذاتها أن رئيس منظمة إدارة الأزمات، إسماعيل نجار مصاب بفيروس كورونا وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية التي أكدت إصابته.
ونقلت ”ايسنا“ عن المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات الإيرانية، علي بختياري، قوله إن ”رئيس المنظمة إسماعيل نجار ظهرت عليه أعراض شبيهة بالإنفلونزا منذ الأسبوع الماضي ولكن بعد خضوعه للفحوصات لأربع مرات تبين أنه مصاب بفيروس كورونا“.
وقال بختياري إن رئيس منظمة إدارة الأزمات حجز عليه في أحد المستشفيات للرعاية الصحية لكنه خرج صباح اليوم من المستشفى لكي يخضع للحجر الصحي في منزله، وفق ما نقلت وكالة ”ايسنا“.
وكانت تقارير إخبارية إيرانية كشفت خلال الأيام الماضية عن إصابة ووفاة عدد من مسؤولي النظام الإيراني بفيروس كورونا، كان آخرهم وفاة كل من مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام، والنائبة البرلمانية فاطمة رهبر.
وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا المعروف طبيا بـ ”كوفيد-19“ حيث سجلت البلاد أعدادا متزايدة من الإصابات والوفيات بالفيروس، كما باتت البلاد بؤرة تفش للفيروس في منطقة الشرق الأوسط بعدما سجلت دول الجوار إصابات لمواطنين كان أغلبهم قادمين من إيران.
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