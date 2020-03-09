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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقب محاولة اغتيال حمدوك.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع السوداني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
الخرطوم - الخليج 365
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وقال عضو المجلس السيادي الانتقالي محمد الفكي سليمان، إن المجلس سيعقد اجتماعا بالقصر الرئاسي لمناقشة محاولة اغتيال رئيس الوزراء .
كما تم إلغاء اجتماع حمدوك مع طاقمه الوزاري الاقتصادي بمجلس الوزراء، ونقله إلى مكان آمن.
ومجلس الأمن والدفاع السوداني يختص بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان.
ويرأس المجلس، الذي تشكل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان.
ويشمل كل أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، إضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
ونجا حمدوك، صباح اليوم، من محاولة اغتيال فاشلة بالعاصمة الخرطوم.
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