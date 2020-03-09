شكرا لقرائتكم كورونا.. الإصابات تتجاوز 110 آلاف في 100 بلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 110 آلاف حالة في 100 بلد ومنطقة، بينما حصد الوباء أرواح أكثر من 3800 شخص، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس الساعة 10,45 (ت غ) الاثنين.

وسجّلت الصين 22 وفاة جديدة بكورونا المستجد الاثنين، في حين أنّ العدد اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد هو الأدنى منذ بدء عمليّة الإحصاء في كانون الثاني/يناير. ومع حالات الوفاة الـ 22 الجديدة، وبينها 21 في مقاطعة هوباي، يرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 3119.

وأعلنت السلطات الصحّية عن 40 حالة إصابة جديدة، معظمها في مقاطعة هوباي، بؤرة الفيروس، علما بأن عدد الإصابات في الصين بلغ 80 ألفاً و700. والجمعة ألمح مسؤول صيني كبير إلى احتمال إعادة فتح مقاطعة هوباي قريباً. وقال في مؤتمر صحافي "اليوم الذي ينتظره الجميع يجب ألا يكون بعيداً".

فرنسا

إلى ذلك، قالت مدينة شنغهاي ديزني لاند بالصين والتابعة لشركة وولت ديزني اليوم الاثنين إنها ستستأنف عددا محدودا من الأنشطة في منتجعها في إطار أول خطوة من استئناف نشاطها بشكل تدريجي على الرغم من أن مدينة الملاهي الرئيسية ستظل مغلقة. وأغلقت شنغهاي ديزني لاند منذ 25 يناير/كانون الثاني وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

من الصين

وفي كوريا الجنوبية الأكثر تضرّراً في العالم من كوفيد-19 بعد الصين وإيطاليا، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن البلاد سجلت 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى 7478.

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ويضاف العدد الأحدث للمصابين إلى 69 حالة تم تسجيلها في وقت سابق اليوم، لكن المعدل يظهر تباطؤ الزيادة إلى أدنى مستوى في 11

يوما.

باراغواي

وفي اليابان، أعلن حاكم مقاطعة كاناجاوا اليوم الاثنين أن شخصا لقي حتفه أمس في المنطقة المتاخمة لطوكيو بسبب فيروس كورونا. وإذا تأكد ذلك، فسيرتفع عدد وفيات فيروس كورونا في اليابان إلى 15 من بينهم سبعة كانوا على متن سفينة رحلات سياحية خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو الشهر الماضي.

السفينة الموبوءة اليابان

وفي ألمانيا، تم تسجيل 210 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا. ويرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 1112 من 902 حتى أمس الأحد. وظهر أكبر عدد من الحالات في ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان، إذ يبلغ حتى الآن 484 مصابا.

وفي فرنسا، حظرت السلطات التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية ثلاث حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا وزيادة في عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد يوم الأحد.

من الصين

وبعد الإعلان عن وفاة ثلاثة أشخاص يوم الأحد ارتفع عدد حالات الوفاة في فرنسا جراء فيروس كورونا إلى 19 حالة. وقال مسؤولو الصحة العامة إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصل إلى 1126.