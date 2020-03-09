السعودية تفرض غرامة نصف مليون ريال على من يحجب بياناته الصحية عند منافذ دخول البلاد

أعلن التليفزيون السعودي اليوم الاثنين، إن المملكة قررت فرض غرامة تصل إلى نصف مليون ريال (133 ألف دولار) على من لا يفصح عن بياناته الصحية عند منافذ دخول البلاد.

وكانت الحكومة السعوديةأصدرت قرار بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل فى المقاهى والمطاعم داخل السعودية، مؤقتا لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وبحسب ما نشرته صحيفة عاجل السعودية، أعلنت أمانة منطقة الرياض، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل فى المقاهى والمطاعم مؤقتًا، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت أمانة الطائف، أنه إنفاذًا للتوجيهات الصادرة تم إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية؛ لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وأيضًا أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، أنه إنفاذا للتوجيهات الصادرة، يعلق تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتا؛ وذلك لأسباب وقائية واحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.