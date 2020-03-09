- 1/2
- 2/2
شن الكاتب الإماراتي يعقوب الريسي، هجومًا نارياً ، ضد الذين يهاجمون مصر ويستهزئون بشعبها.
وقال الريسي في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»: «بعض السفهاء أصبح في كل بلاء يرمي التهم جزافا على مصر ويتهكم بقراراتها ويستهزء بشعبها العظيم وينتقص من كوادرها الذكية».
وأضاف: « ولو رجعنا قليلا بالذاكرة لوجدت أن العبيط من درّسه مصري ومن عالجه مصري ومن صمم منزله مصري ومن ساهم بتطور بلده مصري ولكنه الغرور ونكران الجميل ويبقى المصري أصيل».
كانت هذه تفاصيل خبر دفاعاً عن القاهرة وشعبها .. يعقوب الريسي يشن هجوماً نارياً ضد حملات التشويه الموجهة لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.