دفاعاً عن القاهرة وشعبها .. يعقوب الريسي يشن هجوماً نارياً ضد حملات التشويه الموجهة لمصر

شن الكاتب الإماراتي يعقوب الريسي، هجومًا نارياً ، ضد الذين يهاجمون مصر ويستهزئون بشعبها.

وقال الريسي في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»: «بعض السفهاء أصبح في كل بلاء يرمي التهم جزافا على مصر ويتهكم بقراراتها ويستهزء بشعبها العظيم وينتقص من كوادرها الذكية».

وأضاف: « ولو رجعنا قليلا بالذاكرة لوجدت أن العبيط من درّسه مصري ومن عالجه مصري ومن صمم منزله مصري ومن ساهم بتطور بلده مصري ولكنه الغرور ونكران الجميل ويبقى المصري أصيل».