المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ينفي منع الشيشة في المقاهي

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات إعلامية أن القرار المنتظر صدوره بشأن منع تنظيم الموالد لفترة مؤقتة، يأتى فى إطار السعى للحد من التجمعات الكبيرة التى تخلق بيئة خصبة لنقل العدوى بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الحكومة سوف تستمر فى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الكفيلة بمواجهة كورونا، من أجل احتواء ومنع تفشى هذا الفيروس، والحفاظ على صحة وسلامة المصريين.

وبشأن منع تدخين "الشيشة"، قال المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن موضوع منع الشيشة لم يتم التطرق له، ولم ترد للحكومة أية توصيات فى هذا الشأن، وبالتالي لا يوجد أى قرار بشأنها.

وأضاف "سعد" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه فى ختام اجتماعه المطول أمس، مع وزراء السياحة والصحة والطيران والإعلام، بقيام المحافظين بتكثيف تدابير الصحة الوقائية، من خلال نزول حملات لتطهيـر وتعقيـم الأماكن المزدحمة التى يرتادها الجمهور بكثافة، مثل محطات المترو والقطارات ووسائل المواصلات العامة، وغيرها من الأماكن التى تشهد كثافة فى التردد والاستخدام مثل الفنادق والمراكب النيلية.