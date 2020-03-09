قوات الحراسات الخاصة نقلته لمكان آمن .. تفاصيل محاولة إغتيال رئيس وزراء السودان

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تعليقا على محاولة اغتيال تعرض لها صباح اليوم الإثنين إن "ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير".

جاء تعليق حمدوك في تغريدة نشرها على تويتر بعيد انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها لن تكون "إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي"، بحسب تعبيره.

وقالت وسائل إعلام سودانية إنه جرى نقل حمدوك إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال التي تمت عن طريق قنبلة بدائية ألقاها مجهول باتجاه موكب حمدوك، ما أدى إلى إصابة سيارتين في الموكب.