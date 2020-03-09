الكويت تكشف حصيلة جديدة لـ "مصابي كورونا".. وتجدد إقامات وافدى 15دولة استثنائيا

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 65 حالة حتى الآن.

وسمحت وزارة الداخلية الكويتية بتجديد إقامة العاملين الوافدين من 16 دولة بينها مصر، واستخراج إذن العمل وهم خارج البلاد، استثنائيا بسبب الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشئون الإقامة اللواء طلال معرفي – في تصريح صحفي اليوم الاثنين – إنه تم اتخاذ القرار بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس خالد الصالح، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والدول المجاورة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتفاعلاً مع الحالات الإنسانية والاستثنائية للمقيمين العالقين فى دولهم التى تقرر وقف الطيران معها.

ودعا معرفي أصحاب العمل والشركات الكويتية، إلى التوجه للهيئة العامة للقوى العاملة؛ لاستخراج إذن العمل، ومن ثم مراجعة إدارة شئون الإقامة التابع لها عنوان المنشأة؛ لإنهاء إجراءات تجديد الإقامة للعاملين لديهم في القطاع الأهلي (مادة 18) في حال وجودهم خارج الكويت، على أن يكون جواز السفر صالحاً، ووفقاً للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن.

وأضاف أنه انطلاقاً من الحرص على لم شمل الأسرة الوافدة وتوفير الاستقرار، فقد تقرر تجديد الإقامة للملتحقين بعائل الموجودين خارج الكويت، على أن يكون جواز السفر صالحاً ووفقاً للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه في حال وجود رب الأسرة خارج الكويت، وزوجته وأولاده داخلها، فسيتم منحهم إقامة مؤقتة وفق الضوابط والشروط المقررة.

وأشار معرفي، إلى أنه تقرر أيضا تمديد كافة تأشيرات الزيارات لمدة شهرين، وتمديد إذن الغياب لمدة 3 شهور قابلة للتجديد حسب ما يستجد من الظروف الراهنة، لافتا إلى أن القرارات تسري على المقيمين ممن ليس عليهم قيود أمنية، ومن دول مصر، والهند، ولبنان، وسيرلانكا، وبنجلاديش، والفلبين، والصين، وهونج كونج، وإيران، وسوريا، والعراق، وتايلاند، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، واليابان وسنغافورة.

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كشفت وزارة الصحة الكويتية، عن تحديث لقائمة الدول التي تقرر تطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين منها إلى الكويت، نظرا لتطورات الوضع الوبائي الإقليمى والعالمى الخاص بانتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأوضحت (الصحة) الكويتية، أن قائمة الدول المطبق عليهم الحجر المؤسسي شملت 7 دول، وهو الحجر الإلزامي بالمحاجر، مع أخذ مسحة للفحص المخبري للقادمين الى الكويت من كل من الصين، هونج كونج، كوريا الجنوبية، إيطاليا، إيران والعراق.

وأضافت وزارة الصحة الكويتية، أنه بالنسبة للحجر الصحى المنزلى للقادمين إلى البلاد، فشمل 21 دولة، هى مصر، سنغافورة، تايلاند، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، بنجلاديش، الهند، الفلبين، سريلانكا، سوريا، لبنان، الولايات المتحدة، هولندا، سويسرا، بريطانيا، بلجيكا، السويد، النرويج وأذربيجان.

كان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، أكد أن قرار وقف حركة الطيران مع عدد من الدول، لا علاقة له بالعلاقات الطيبة التى تربط الكويت بتلك الدول، مشددا على أن القرار ليس سياسيا، وأوضح الغانم - في تصريح صحفي - أنه تواصل مع بعض رؤساء البرلمانات في تلك الدول للتوضيح أن هذا القرار لمصلحة المواطنين في الكويت والدول التي شملها القرار، من أجل منع انتشار الوباء عبر أي خطوة تحقق هذه الغاية.

وشدد على أن قرار وقف حركة الطيران، ليس موجها ضد دولة معينة، وإنما يخضع للتقييم بصفة مستمرة، معربا عن اعتقاده بأن هناك تفهما من الدول التي شملها القرار الوقائي الاحترازى، لحماية الشعب الكويتى ورعايا الدول الأخرى المشمولة بالقرار، متمنيا الانتهاء من إجراءات فحص الدم في مطار الكويت الدولي؛ لتطبيقها على كل القادمين إلى الكويت.

وجاءت خطوة مجلس الوزراء الكويتي، إلحاقا بالتعميمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من الصين، هونج كونج، إيران، كوريا الجنوبية، تايلاند، إيطاليا، سنغافورة، اليابان والعراق. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وسجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 65 حالة حتى الآن.