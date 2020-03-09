الدائرة الإعلامية بالقوات تستنكر الاعتداء على بيت الكتائب

تستنكر الدائرة الإعلامية في "​القوات اللبنانية​" تعرُّض البيت المركزي لحزب "الكتائب اللبنانية" في ​الصيفي​ ل​إطلاق نار​ من أسلحة حربية، حيث أصيبت واجهته الشرقية بست رصاصات، كما تستنكر العودة إلى محاولات استخدام ​العنف​ في ​الحياة​ السياسية اللبنانية على خلفية رسائل أو وجهات نظر مختلفة، فيما كل هذه الأساليب مرفوضة رفضا باتا وجملة وتفصيلا، والسلطات القضائية والأمنية مطالبة بفتح ​تحقيق​ بكل سرعة جدية من أجل كشف الفاعلين وسوقهم إل العدالة منعا لتكرار أعمال من هذا النوع.

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