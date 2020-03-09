الاحصاء المركزي: صدور تقرير مسح القوى العاملة والاحوال المعيشية للأسر

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي، في بيان، انها اصدرت التقرير النهائي العائد لنتائج مسح القوى العاملة والاحوال المعيشية للأسر الذي نفذته بالتعاون مع ​منظمة العمل الدولية​ ILO وبهبة من ​الاتحاد الاوروبي​. ودعت الراغبين في الحصول على نسخة منه الى التوجه الى مقر ادارة الاحصاء المركزي الكائن في الحدث - ​بولفار كميل شمعون​ - بناية عطوي - الطابق الثالث، او الدخول الى موقع الادارة على الانترنت www.cas.gov.lb

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