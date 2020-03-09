وفاة طفل باحتكاك كهربائي في ببنين عكار

افادت معلومات صحافية عن "وفاة الطفل أ.ح. باحتكاك كهربائي في بلدته ببنين - عكار عندما كان يلهو بالقرب من مضخة مياه. وقد حضرت فرق الاسعاف الى المكان".
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