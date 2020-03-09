نجّار تابع مع "الاياتا" مستجدات قطاع الطيران

عقد ​وزير الاشغال​ العامة والنقل الدكتور ميشال نجّار في مكتبه اليوم، اجتماعاً مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( الاياتا )، في حضور ​شركة طيران الشرق الاوسط​ ( الشركة الوطنية ) المدير العام للطيران المدني المهندس ​فادي الحسن​، مدير مكتب الوزير ​شكيب خوري​ والمستشار بيار بعقليني.

وتناول اللقاء المشاكل والمستجدات المتعلقة من "جراء ​الوضع الاقتصادي​، اضافة الى ​فيروس كورونا​ وتأثيره على قطاع الطيران والسفر و​السياحة​ ودراسة كافة المشاكل المتعلقة بذلك، بهدف تنشيط وتدعيم حركة النقل الجوي.

على صعيد اخر، تابع الوزير نجاّر مع المدير العام للطيران المدني فادي الحسن الاجراءات المتخذة والاحتياطات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.

من جهته جدد نجار تأكيده على تنفيذ والتزام كل شركات الطيران العاملة في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي بمضمون التعاميم الصادرة عن المديرية العامة الطيران والتوصيات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا عالميا بهدف الحد من انتشاره في ​لبنان​.