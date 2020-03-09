قدم النائب ​بلال عبدالله​ باسم ​اللقاء الديمقراطي​ اقتراح قانون يرمي الى تسديد ثمن الادوية من قبل الجهات الضامنة بحسب اسعار منتجاب الادوية الوطنية. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله قدم اقتراح قانون لتسديد ثمن الادوية من الجهات الضامنة بحسب اسعار منتجاب الادوية الوطنية​​​​​​​ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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